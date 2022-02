Horóscopos 19 de febrero

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Hoy podrías ser testigo de una situación complicada, en la que no debes involucrarte. A veces hay que voltear para otro lado cuando lo que sucede no es tu problema. No pretendas resolverle la vida a nadie y mucho menos lo hagas si no te lo han pedido. Y si te lo piden, hazlo, pero siempre y cuando no te afecte.