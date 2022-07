Horóscopos 19 de julio

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Sé sincero, pero no brutalmente sincero. Puedes decir lo que quieres, pero no tienes porque herir a nadie. Si usas palabras respetuosas y las pronuncias con amor, podrás lograr mucho más de lo que has logrado hasta ahora. Tendrás empatía y quienes te rodean estarán dispuestos a ayudarte y a apostar por ti y tus ideas.