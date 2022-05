Horóscopos 19 de mayo

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Profundiza. No digas que no y mucho menos lo hagas sin saber a lo que te estás negando. A veces te cierras y te niegas posibilidades que están allí, pero que no ves. Eres de los que no escucha porque crees que eres dueño de la verdad, y puede que lo seas, pero hay otras verdades que pueden funcionan aún más.