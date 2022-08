Horóscopos 2 de agosto

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Cometes algunos errores y te reprochas tus malas decisiones. Actitud en que no puedes permanecer mucho tiempo. Al contrario, asume lo que sucede, acepta tu responsabilidad y maneja las consecuencias con inteligencia, a tu favor. Recibiste consejos de muchos y los has ignorado, pero no puedes continuar así. Es momento de aceptar ayuda.