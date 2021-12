Horóscopos 2 de diciembre

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, sin excusas, porque al final si no lo haces el único que pierde eres tú. Que hoy tus decisiones de hacer las cosas puedan vencer los “motivos” para no hacerlas.