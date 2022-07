Horóscopos 2 de julio

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Hoy es día para organizar tu hogar. Bota lo que no sirva o esté roto, regala lo que no aún funcione y pueda servir a otros y dona lo que no quieras. La idea es hacer una limpieza a fondo para mover energías y atraer abundancia y prosperidad. No te imaginas lo bien que te sentirás una vez que lo hayas hecho.