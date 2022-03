Horóscopos 2 de marzo

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

No pretendas tener siempre el control. Si alguien se empeña en tener la razón, aún cuando no la tiene, dásela. Si alguien te hiere intencionalmente, no pelees, simplemente date la vuelta y sigue con lo tuyo. Si alguien quiere manejar tu vida, con educación ponlo en su lugar. No negocies tu paz, felicidad o tranquilidad.