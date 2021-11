Horóscopos 2 de noviembre

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

El ‘yo no puedo, no sé, no soy lo suficientemente fuerte, no sé decir que no’, no existen. Sácalos de tu mente y sustitúyelos por pensamientos motivadores en que puedes lograr lo que te propongas y más.