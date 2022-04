Horóscopos 20 de abril

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

El pasado no se olvida, se supera. No podemos vivir de lo que fue, haya sido bueno o no, ya no es parte de nuestra vida. Vinimos a vivir momento y si bien pueden marcarnos y no podemos olvidarlos, sí podemos aprender a vivir con ellos. A voltear para atrás y recordarlos sin dolor.