Horóscopos 20 de agosto

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

No idealices a nadie. Cada quien es como es, con sus defectos y virtudes y no te queda opción sino aceptarlos o sacarlos de tu vida. Así de simple. Una vez que te hayas liberado, pensarás ¿por qué no lo hice antes?. Pero eso ya no importa, lo que realmente interesa es que lo hiciste ahora.