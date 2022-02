Horóscopos 20 de febrero

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

No te enganches con comentarios negativos y mucho menos aceptes ser parte de chismes. Aunque no los compartas, al escucharlos te contaminas y te arriesgas a ser parte de conflictos en el futuro. Es mejor decir no me interesa, no es mi asunto o simplemente cambiar de tema.