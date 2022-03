Horóscopos 20 de marzo

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

La felicidad no es una meta, es un camino por el que debes transitar cada día. No tiene nada que ver con vivir en constante euforia, porque la vida no funciona así, hay altos y sus bajos, como hoy, pero como todo, es parte de un proceso y será pasajero. Al mal tiempo, buena cara.