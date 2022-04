Horóscopos 21 de abril

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Descubres una mentira y sientes que el suelo se hunde bajo tus pies. Es como si de pronto y sin haberlo esperado, abres los ojos y te das cuenta quién es quién, y ahora, cuando no hay marcha atrás, estás consciente de la realidad y no tienes otra opción: defines quién merece ser parte de tu vida y quién no. Por un lado te duele hacerlo, pero por otro te sientes liberado.