Horóscopos 21 de febrero

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Si te desvías de tus metas, no te preocupes, ya encontrarás como volver al camino. Cuando estés cansada, te de flojera o simplemente no quieras hacer algo, no seas duro contigo misma, relájate y disfruta esa pausa, pero no te detengas definitivamente. Que sólo sea un descanso para seguir al día siguiente con más fuerza.