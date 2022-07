Horóscopos 21 de julio

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Te quitas el velo de los ojos y te enfrentas con la realidad. Puede que no te guste mucho hacerlo, pero lo que ahora ves es lo que hay. No puedes ni debes luchar contra la corriente, porque igualmente la realidad te alcanzará y es mejor enfrentarla ahora que más adelante. Déjate llevar, puede que al final lo que sucederá no esté tan mal. Relájate y cierra este capítulo de una vez.