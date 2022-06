Horóscopos 21 de junio

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Libra: No inviertas en nada que no estés realmente seguro, aunque la lógica te indique lo contrario no hay nada como tu intuición. Si hablamos de tu vida emocional o sentimental, podrías sentirte un tanto frustrado porque una persona que quieres profundamente no entiende tu forma de ver la vida. Comunícate para que puedan llegar a acuerdos, pero no te desgastes en tratar de que te entienda.