Horóscopos 21 de marzo

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Ser empático y entender que cada persona reacciona de acuerdo a sus propios límites es el único camino para sostener relaciones en armonía. No juzgar ni criticar a otros, entender que cada uno lleva su vida como quiere y merece ser respetado. ¿No te gusta? ¿No va contigo? Ok, no eres ni piensas igual, pero ese no es tu problema. Respeto y tolerancia son las claves.