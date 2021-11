Horóscopos 21 de noviembre

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Hay chismes, conflictos y manipulación. El ambiente está tenso y no sabes cómo manejar la situación. La clave es no tomar partido por nada ni por nadie, sobre todo si no tiene que ver contigo. Ser neutral y no intervenir hará la convivencia más fácil, algo que no es fácil para ti, ya que sueles exteriorizar lo que piensas.