Horóscopos 21 de septiembre

GÉMINIS 3

Mayo 21 – Junio 21

No te rindas, si estás convencido de que es para ti, así será. Hazlo lo mejor que puedes, y si no resulta como planeabas, por lo menos te quedará la satisfacción de que lo intentaste. Arriba, Géminis, el mundo está en tus manos, pero no caerán del cielo las oportunidades. O las buscas o le das la vuelta a las que aparecen.