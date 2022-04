Horóscopos 22 de abril

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Nerviosismo y tensión en torno a una decisión económica o laboral. Tu actitud podría ser poco positiva e incluso, pesimista. Si no estás seguro de algo, simplemente no lo hagas. Tampoco te desanimes, no es una derrota, es un: hasta que esté listo o hasta que las condiciones estén dadas.