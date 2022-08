Horóscopos 22 de agosto

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

A veces pensamos que si no somos capaces de dar un buen consejo no ayudamos a otros. Nada más lejos se la realidad. Ayudar a otros no siempre es guiar o aconsejar, basta con estar, con tomar su mano y hacerle sentir que no está solo. Hoy alguien muy querido necesitará tu apoyo. Ya sabrás qué hacer.