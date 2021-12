Horóscopos 22 de diciembre

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

No es momento de fingir, necesitas ser real, auténtico. Demostrar lo que sientes sin limitaciones y sin tratar de agradar a nadie. Si no fluye es porque hay algo más que no quieres o no puedes ver, pero solo si eres tú podrás encontrar el camino.