Horóscopos 22 de febrero

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Necesitas alcanzar una meta, pero no ves posibilidades de lograrlo en este momento. Te desanimas y dejas de actuar, y al contrario, debes moverte aún más. No te dejes vencer por los obstáculos o el desaliento, sigue adelante con el plan que has ideado. Que las condiciones no estén dadas ahora no quiere decir que no lo estarán después, sólo debes actuar y tener paciencia. Todo llega a su tiempo.