Horóscopos 22 de julio

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Levantas muros a tu alrededor y es que no quieres sufrir. Has manejado las cosas de la mejor manera, pero no puedes hacer más. Como todos, tienes limitaciones y después de emplear todas las herramientas con las que contabas, no sabes qué más hacer. Por otro lado, hoy se destapan ciertas verdades, pero no es un día propicio para hablar, porque podrías decir más de lo que te conviene. Mantener silencio será la mejor decisión.