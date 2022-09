Horóscopos 22 de septiembre

LIBRA 7

Septiembre 22 – Octubre 22

Todo lo que permites inexorablemente se repite una y otra vez y lo hará hasta el fin de tu vida. Ya sea bueno o malo, no hay diferencia. A lo negativo ponle un freno con un "ya no más". A partir de hoy te toca trabajar duro, nada de tomar decisiones un día y al siguiente decir, mejor hoy no, lo haré mañana. Si es hoy, es hoy, y después, mañana y pasado y así sucesivamente, hasta que llegues a tu meta.