Horóscopos 23 de abril

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

La única palabra capaz de evitar que personas o situaciones negativas aborden tu vida es NO. Hoy di NO a lo que no quieras hacer, a quien no quieras tratar, a lo que te duele o molesta. No temas alzar tu voz, sin alterarte, sin gritar, con un sonido conciso pero irrefutable. Di No y tu vida se abrirá a muchos SÍ