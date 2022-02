Horóscopos 23 de febrero

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Acepta y agradece todo, sea bueno o malo, lo que sucede es para aprender y crecer, pero una vez superado no lo tienes que volver a vivir. Si fue positivo, que venga mil veces pero mejor, y si no lo fue, déjalo atrás y procura no volver a pasar por lo mismo, que la experiencia te haya servido para no repetirla más.