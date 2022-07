Horóscopos 23 de julio

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

Perdona, pero no lo hagas por la otra persona. Hazlo por ti, por tu tranquilidad mental, por tu paz emocional, porque no puedes cargar pesos que te impidan avanzar, porque perdonar es sinónimo de liberación. Eso sía, no confundas perdonar con aceptar y mucho menos con olvidar, porque en primer lugar no tienes porque volver a aceptar a esa persona en tu vida y en segundo, a quien olvida le vuelve a suceder.