Horóscopos 24 de diciembre

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Tus intereses han cambiado y lo que era importante ya no lo es tanto. Estableces nuevas prioridades y te esfuerzas en sacarlas adelante, sin apuros pero convencido de que es lo que te conviene. Y en el amor salen a relucir asuntos no resueltos del pasado, no reacciones ni respondas sin pensar.