Horóscopos 24 de febrero

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Hoy podrías sentirte cansado y aburrido. Puede que solo necesites detenerte por un rato, hacer algo que te motive y recargar energías para seguir adelante o simplemente no hacer nada y descansar. Está bien no estar arriba siempre, está bien no querer hacer algo y está bien no estar bien, pero no puedes ni debes quedarte anclado en esas emociones.