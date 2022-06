Horóscopos 24 de junio

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Libra: si las circunstancias no te favorecen, crea nuevas condiciones que sí lo hagan. Propicia encuentros en ambientes agradables que te permitan expresar tus sentimientos más profundos, lugares en los que puedas ser tu, esa persona maravillosa y sensible, que cuando ama lo hace de verdad. Por otro lado, recibes una noticia que no sabes cómo tomar.