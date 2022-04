Horóscopos 25 de abril

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Hay emociones encontradas. Por un lado sientes que avanzaste, y por otro piensas que no terminas de salir adelante. Y puede que sea así, en algunas cosas lo has hecho y otras ni siquiera has arrancado. No te quejes ni te estreses más, simplemente entra en acción, tiempo y oportunidades tienes.