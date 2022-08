Horóscopos 25 de agosto

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Las palabras pueden conciliar o acabar cualquier relación. Debes estar claro de que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Quienes te rodean estarán más sensibles que de costumbre, de hecho estarás de a toque, cualquier palabra mal dicha o situación que no puedas manejar, puede lastimarte. Hoy no es un día oportuno para conversar sobre temas profundos.