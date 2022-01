Horóscopos 25 de enero

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Complicaciones, retrasos, obstáculos y posibles pérdidas. Debes actuar con calma y buscar soluciones a los problemas, no hundirte en ellos. Las quejas te estancan o retrasan. Eso no quiere decir que no puedas sentirte mal, claro que puedes, pero tienes la fuerza para superarlo y superarte.