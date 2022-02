Horóscopos 25 de febrero

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Si no tienes problemas no te los busques. Te empeñas en que lo que no es sí lo sea y no. Si no es para ti, si no te hace feliz ¿qué haces allí? ¿Sufrir por sufrir? La vida no es una telenovela para vivir en constantes dramas y conflictos y mucho menos si los genera tu cabeza. Es momento de soltar personas y situaciones y cerrar algunos ciclos.