Horóscopos 25 de julio

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

La comunicación no es hablar, es escuchar y prestar atención pero sobre todo, es comprenderse para poder negociar y decidir en libertad. Si hablas y la otra persona no empatiza contigo ni tú con ella, es como si no dijeras nada. Por otro lado, no es lo que dices, sino cómo lo dices y que tanto te conectas en el proceso con la otra persona.