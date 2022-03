Horóscopos 25 de marzo

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

A pesar de lo expresivo que sueles ser, hoy te cuesta hacer que entiendan el mensaje. Hablas para adelante y para atrás y al final no concretas nada. Puede que en realidad no quieras revelar mucho, pero no hay forma de evadirlo. Si no quieres que surjan malos entendidos debes ser claro y conciso.