Horóscopos 25 de noviembre

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Tu vida laboral: No te basta con lo que has logrado, quieres más y vas tras ello. Sientes una energía inagotable en tus venas y estás dispuesto a dar el todo por el todo.

En el amor: ni para adelante ni para atrás. Parece que no avanzas, y aunque en realidad sí lo has hecho un poco, no es suficiente. Puede que tu carga sea pesada y tengas que soltar. No sufras ni te atormentes.