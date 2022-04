Horóscopos 26 de abril

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

La verdad sale a la luz y es más cruda de lo que pensabas. Puede que no sepas cómo enfrentarla, y aunque no te ha tomado por sorpresa sí te ha desarmado. Sientes que te supera y que no hay nada que puedas hacer, y en parte es cierto, no puedes, ni debes hacer nada. No te corresponde, no tienes derecho ni acceso a hacer nada, sólo esperar.