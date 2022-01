Horóscopos 26 de enero

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Si estás soltero, ansiarás tener pareja; y si tienes pareja querrás un poco de espacio. Incomprensible para otros, pero no para ti, eres así y punto. Para estar más en paz contigo mismo, en lugar de enfocarte en lo que quieres, disfruta lo que tienes. Hoy es un día para estar contigo mismo y no preocuparte por quién está y quién no. Te tienes a ti, el resto no importa.