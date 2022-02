Horóscopos 26 de febrero

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

Ves hacia atrás y sientes nostalgia, pero debes entender que lo que pasó, pasó y no tiene que ver con tu realidad actual. Has aprendido y evolucionado y lo que te funcionaba ya no lo hace más. Quizá no estés listo para despedirte de esa etapa, pero algún día lo tendrás que hacer, y entre más pronto lo hagas, mucho mejor.