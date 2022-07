Horóscopos 26 de julio

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Se cierra un ciclo, y al principio quedas en shock, y es lógico, el impacto es tan fuerte y tan sorpresivo que no sabes cómo manejarlo. Era algo que sabías que sucedería, pero no imaginabas que sería tan pronto. Cálmate, no tienes por qué alarmarte, porque no hay nada que no puedas manejar. Aunque es probable que no te hayas dado cuenta, desde hace mucho necesitabas esta culminación. De ahora en adelante tendrás más libertad de hacer lo que quieras y como quieras, sin cargas pesadas.