Horóscopos 26 de junio

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

No involucres a terceros en tus asuntos personales. Si bien es cierto que tu vida de la noche a la mañana se convirtió en un caos, también debes reconocer que estás sobredimensionando la situación e involucrando a personas que no suman. Hoy quieres desahogarte y puede que escojas a quienes no estén en tu misma sintonía. No confíes en quien no lo merece.