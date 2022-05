Horóscopos 26 de mayo

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Anhelas un poco más de comprensión, incluso, sientes que quienes te rodean no son capaces de entender el por qué de tus motivaciones. Se los explicas lo más claro que puedes y aún así no avanzan. Recuerda que aún es mercurio retrógrado y que la comunicación puede ser más complicada. Por ahora no insistas, ya fuiste claro, ahora deja que se procese la información.