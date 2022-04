Horóscopos 27 de abril

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

No des consejos que no te hayan pedido. No sólo no serán valorados, también serán tomados como inoportunos o desconsiderados, incluso podrían ser malinterpretados. Cuando decimos en voz alta lo que pensamos para dar solución a problemas de otros, no sólo puedes lastimar, también puedes salir lastimado. Hoy sé prudente y habla solo si te invitan a hacerlo.