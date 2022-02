Horóscopos 27 de febrero

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No todos son buenos, pero tampoco son malos. Hay personas que simplemente viven su vida y no se dan cuenta de lo que los rodea. No juzgues a nadie por actitudes que probablemente no tenga nada que ver con tus chaquetas mentales. Si te convence cómo actúan, adelante, de lo contrario, recuerda que siempre puedes retirarte.