Horóscopos 27 de junio

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

No asumas todo lo que sucede como una verdad absoluta, porque no siempre es lo que parece, las apariencias engañan por un lado, y por otro tu verdad no es la verdad de otros, incluso, muchas veces la verdad no es la que se ve a simple vista. En cualquier momento todo puede cambiar, y de hecho tu vida está a punto de un cambio. Que sea favorable o no, depende de ti.