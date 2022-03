Horóscopos 27 de marzo

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Si estás cansado, aprende a descansar, pero hazlo de verdad. No te exijas más de lo que puedes dar, no lo necesitas y tampoco te beneficia en nada o por lo menos no lo hace hoy. No tienes que tirarte en una cama si no quieres, con hacer algo que disfrutes bastará, un plan tipo tranquilo.