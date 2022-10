Horóscopos 27 de octubre

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Hay cosas que hay que hacer sólo porque sí, porque es parte de la vida, porque lo impone el destino o porque si no lo haces no avanzas. Sea cual sea el motivo, no puedes quedarte paralizado, cuestionando el por qué o para qué de tus acciones. Hoy simplemente haz lo que tengas que hacer.