Horóscopos 28 de abril

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

Ya deja de pensar en el “hubiera". No existe, no es planteable, aún no han inventado una máquina para viajar en el tiempo y cambiar nuestro pasado. Lo que sí existe y es palpable es lo que sucede, y entender y aceptar que han sido resultado de cada decisión que hemos tomado nos permitirá ser responsable de lo que suceda a partir de hoy.